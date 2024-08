Confronto acceso tra il sindaco di Ardea e le associazioni su ambiente rifiuti e servizi Invocato… l’Esercito

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 27 agosto 2024)– Il 26 agosto si è tenuto un incontro cruciale tra ildi, Maurizio Cremonini, e alcuni rappresentanti delle principalilocali, tra cui “RivaluTiAmo Marina di”, il Comitato promotore per il centro diurnoe attivisti impegnati nella lotta contro le antenne 5G. La discussione, durata oltre due ore, ha toccato temi sensibili come l’inquinamento, la gestione dei, la sicurezza del territorio e isociali. Presenti, oltre al, anche la vicee il responsabile unico del procedimento (RUP) per l’. Inquinamento e gestione dei: promesse, criticità e l’ipotesi-Esercito Uno dei punti principali discussi è stato l’inquinamento ambientale. IlCremonini ha spiegato che è in corso un’indagine, avviata due anni fa, per monitorare lo stato dell’aria e del mare.