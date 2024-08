Centri estivi a Firenze | boom di iscritti

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 27 agosto 2024) Un numero sempre maggiore di bambini, oltre un milione e mezzo di soldi comunali investiti e quasi 4100 turni erogati. Sono idel Comune di, frequentati anche in questa estate 2024 da migliaia di bambini e ragazzi di età comprese fra i 3 e i 14 anni. I dati dell’estate 2024 parlano di un trend in crescita. 2596 sono i bambini e i ragazzi, (1002 della scuola dell’obbligo e 1594 dell’infanzia) rispetto ai 2396nel 2023. Considerato che ogni bambino può fare anche più di un turno (ogni turno è di 2 settimane) sono stati ben 4095 i turni complessivi erogati alle famiglie diin un periodo compreso fra il 17 giugno (1 luglio per l’infanzia) al 9 agosto. Guardando zona per zona sono stati 795 i turni erogati nel Quartiere 1, 917 nel Q2, 406 nel Q3, 668 nel Q4 e 1309 nel Q5 dislocati su 27 scuole in tutto il territorio comunale.