Cassano che gaffe | De Vrij perché non gioca? Frattesi meglio di Barella

(Di martedì 27 agosto 2024)in una nuova puntata di “Viva El Futbol” disponibile su Twitch, ha espresso la sua opinione sulla vittoria dell’Inter contro il Lecce. Poi unasull’impiego di Stefan deda parte di Simone Inzaghi, non ricordando che l’olandese è infortunato. L’ANALISI – Antonio Cassaa la partita vinta dai nerazzurri contro il Lecce: «L’Inter ha deciso il ritmo e lete contro il Lecce. È stata una partita dove sei talmente più forte e consapevole, che la sblocchi subito. L’Inter ha due squadre, non è di poco più avanti rispetto gli altri, ma molto più forte delle altrenon ha cambiato nessun titolare e ha aggiunto due potenziali titolari. Una cosa mi dà fastidio di Inzaghi: Thiago Motta mette dentro i ragazzini.ha fatato un gol in campionato,ne ha fatto 6.