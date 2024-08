Anche a settembre visite ai bottini I posti sono limitati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Nuove date per visitare inel mese di. I. La visita prevede un massimo di 10 persone; il costo del biglietto è di 20 euro intero, 10 ridotto (ragazzi da 11 a 19 anni-over 65-studenti e residenti nel Comune di Siena); gratuito per le scuole del Comune di Siena e bambini sotto 11 anni. Vanno indossate scarpe comode. L’esperienza è sconsigliata a chi soffre di claustrofobia. Lecontingentate e limitate a soli determinati giorni, di solito il sabato e/o la domenica e in precise fasce orarie, per preservare il luogo. Prenotazioni on line o via mail a ticket@comune.siena.it o allo 0577/292614-15.