Alessandra Faiella | L’orgoglio di invecchiare Il terzo tempo è libertà

(Di martedì 27 agosto 2024) Come saranno “ile il quarto” della nostra vita da esseri umani? E soprattutto, perché ci fanno così paura? Ruota attorno a queste domande l’ultimo spettacolo di Emanuela Giordano, prodotto dal Teatro Franco Parenti di Milano, che vede come protagonista l’attrice, comica e scrittrice. "Un’arringa commovente e spietata in difesa della terza età": Age Pride sarà presentato domenica alla XXI edizione Festival della Mente di Sarzana (da venerdì), in cui il filo conduttore sarà il tema della gratitudine. Tratto dall’omonimo romanzo di Lidia Ravera, Age Pride fa riflettere decostruendo gli stereotipi attorno all’invecchiamento: "È un tema estremamente attuale – spiega l’attrice – Oggi la durata della vita si è allungata molto rispetto a qualche decennio fa, così abbiamo a che fare con questoche ci mette in crisi".