Aggredisce il titolare di un negozio | Un tuo dipendente positivo al Covid mi ha contagiato

(Di martedì 27 agosto 2024) Ancona, 27 agosto 2024 — Un presunto contagio da, sufficiente per scatenare il putiferio nel centro di Ancona. È questa la causa che è stata riferita alla Questura da un 50enne del posto, che è andato su tutte le furie e, secondo gli agenti, lo ha portato ad aggredire ildi undi Ancona che frequentava abitudinariamente. I fatti sono accaduto ieri sera intorno alle 20. Secondo la versione dell’uomo, ildelavrebbe lasciato lavorare normalmente unrisultatoal virus, motivo per il quale il 50enne si sarebbe da luiper poi trasmettere la malattia alla madre anziana. Una volta capito che anche sua mamma era positiva al, l’uomo si è fatto prendere dell’ira e ha deciso di entrare in azione in modo da farla pagare all’esercente.