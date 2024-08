Addio a una leggenda del wrestling | è morto a 63 anni Sid Vicious

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 27 agosto 2024)a unadel: èa 63“Sid” Lutto nel mondo del: èa 63Sidney Eudy, conosciuto sul ring con tanti pseudonimi tra cui Sid Justice, Sycho Sid ma soprattutto Sid. Ne dà notizia il figlio Gunnar sul suo profilo Facebook: “Mio padre se n’è andato dopo aver combattuto il cancro per diversi. Era un uomo forte, gentile e amorevole, ci mancherà tanto. Apprezziamo i vostri pensieri e le vostre preghiere mentre piangiamo questa perdita. I dettagli per un servizio commemorativo saranno presto condivisi. Grazie per il vostro supporto”. Sid Viciuos, il cui nome era ispirato al bassista dei Sex Pistols, è stato uno dei “cattivi” storici delNovanta.