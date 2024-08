Telegram gli esperti lanciano l’allarme | Sicurezza in dubbio

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 26 agosto 2024) Cosa succederà adopo l’arresto di Pavel Durov? Glisi soffermano sul futuro dell’applicazione eun chiaro allarme L’arresto in Francia di Pavel Durov rappresenta un primo segnale di allarme per quanto riguarda. L’applicazione, nata nel 2013, ha sempre avuto tra i propri credo quello di non rivelare mai a nessuno alcuna informazione sui propri utenti. Un qualcosa che, secondo l’indagine degli inquirenti transalpini, è venuta meno a causa di una assenza dei moderatori. E la domanda che si fanno tutti è una sola: quale sarà il suo futuro? Quale sarà il futuro di? (Pixbay) – cityrumors.itDifficile in questo momento dare una risposta molto chiara. Per alcuni la reputazione potrebbe addirittura migliorare con l’arresto del suo fondatore e Ceo.