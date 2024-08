Solbiate Olona incidente in moto | gravi due ragazzi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 agosto 2024)(Varese) – Un ragazzo di 17 anni e una ragazza di 16 sono rimasti gravemente feriti nella notte tra domenica e lunedì a. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte in via Cesare Battisti. Per cause ancora in corso di accertamento lasulla quale viaggiavano i due giovani è finita fuori strada andando a sbattere contro un’impalcatura. I due feriti sono stati soccorsi da ambulanza e automedica e portati, entrambi in codice rosso, in ospedale (a Busto Arsizio e all’ospedale Circolo).