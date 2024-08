Ponte sull’Idice scoppia la protesta | La chiusura danneggia Campotto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) In un acceso faccia a faccia tra il sindaco Andrea Baldini e la cittadinanza di, condita anche da botta e risposta sopra le righe, si è fatto il punto della situazione in merito ai lavori di rifacimento delche attraversa il fiume Idice. Un cantiere che aperto a metà giugno sta creando non pochi disagi e lamentele in paese per quanto riguarda la viabilità, i trasporti, i servizi, le emergenze. Alla riunione, organizzata nei giorni scorsi all’Ostello, ed attesa da un po’ di tempo, erano assenti rappresentanti della ditta appaltatrice e della provincia di Ferrara, titolare della struttura. Indice puntato in particolare sulla carenza di segnaletica stradale, su cui ha convenuto anche il primo cittadino.