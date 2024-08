Nicola Pietrangeli oggi ha 90 anni ed è inutile che ce la raccontiamo… Ha un debole per me? Non potrei stare bene con lui | parla Licia Colò

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) “Petrangeli ha unper me? Iononcon lui”. Più netta e risoluta di cosìnon avrebbe potuto essere: a proposito del suo più famoso ex fidanzato, l’iconico tennista che anche nelle ultime interviste ha ribadito come il suo trasporto sentimentale verso la conduttrice non si sia mai interrotto, chiude le porte ad ogni ipotesi di riavvicinamento. E lo fa in maniera plateale, in un’intervista al Corriere della Sera a pochi giorni dalla partenza della nuova edizione di Eden-Un pianeta da salvare, in onda su La7 in prima serata dal 31 agosto. TUTTI GLI AMORI DISi apre con una confessione inaspettata l’intervista a, che confessa di aver vissuto un amore importante ma “tossico”, durato dai suoi 14 ai 25