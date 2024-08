Mortadella coppa e salame IGP? Da dove arrivano | qualcosa non quadra sulla nostra tavola

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Com'è strana la geografia produttiva delle, le specialità a Indicazione geografica protetta. Ladi Bologna? Può essere fatta indistintamente in Emilia, Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Marche, Lazio e perfino nel Trentino. Per non parlare poi del Cotechino e dello Zampone di Modena, sempreche possono uscire dai salumifici modenesi o emiliani, ma anche da norcinerie situate nelle province di Cremona, Lodi, Pavia, Milano, Monza-Brianza, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Mantova, in Lombardia e nelle province venete di di Verona e Rovigo. E in tutto questo non c'è alcun inganno. Niente fregatura. È tutto previsto dai disciplinari di produzione depositati al Ministero dell'Agricoltura e parte integrante della documentazionebase della quale questi salumi hanno ottenuto la certificazione europea di