Morsi da un maremmano | Girovaga sempre libero sulla ciclovia del Secchia

(Di lunedì 26 agosto 2024) Prima ha cercato di aggredire una signora che passeggiava col suo cane, poi ha morso un passante che voleva aiutarla. È successo sabato pomeriggio a Castellarano,di Campiano, lungo il fiume. A raccontare l’accaduto è Daniela Bonvicini: "Stavo rientrando dalla ciclabile di Campiano quando ho visto arrivare un cane, di razza pastore. Prima ha tentato di mordere me e mi ha lasciata un grosso ematoma, poi un signore che passava di lì ha tentato di dividere i cani e ilgli ha morso la mano". Fortunatamente nulla di grave, anche se la vittima del morso è ricorsa a tutti gli accertamenti medici del caso. Bonvicini e il signore hanno presentato denuncia ai carabinieri per l’accaduto. E ci tengono a far sapere alla cittadinanza "la pericolosità dell’animale", ma soprattutto la "negligenza del padrone che dovrebbe tenerlo legato e non".