LIVE Musetti-Opelka 7-6 1-6 1-0 US Open 2024 in DIRETTA | l’americano domina il secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAl servizio Reilly1-0 Gioco: con una magia l’italiano conquista il primo game di questo set. 40-0 Ace, ildi questo game. 30-0 Servizio ad uscire vincente. 15-0 Ace, il terzo della partita per l’azzurro. Al servizio LorenzoTERZO SET Rientra in campo. Tra pochi minuti inizierà il terzo set. È in corso un toilet break perche ha abbandonato il campo. Drastico calo perche ad inizio delparziale è parso più scarico. L’italiano ha perso la prima di servizio, entrata solamente il 35% delle volte. Giocando sempre con la seconda il toscano si è esposto sempre di più alle risposte aggressive di. 1-6 Gioco eset: con il decimo Ace di questo parzialevince il set e ristabilisce l’equilibrio. 40-30 Servizio ad uscire e demivolee dalla parte opposta.