Licia Colò su Nicola Pietrangeli | Quando mi sono innamorata di lui l’unico limite erano le rughe

(Di lunedì 26 agosto 2024) Agli albori della carriera,era uno dei volti insieme a Paolo Bonolis di Bim Bum Bam,intraprendeva una relazione con il 54enne. L’ex tennista e la giovane showgirl veneta nonostante la forte differenza d’età (li separavano all’epoca 30 anni), hanno avuto un’importante stoia d’amore conclusasi nel 1994: “Cirimasto male”, pensavo sarebbe stata la storia definitiva. Per lei mi ero trasferito a vivere a Casal Palocco: tanto carino, per carità, ma per uno come me abituato a Roma nord, è stata una grande prova d’amore” , raccontava il capitano della squadra azzurra vincitrice della Coppa Davis 1976., 7 anni d’amore conLasull’ex compagno dichiarava sulle pagine de La Repubblica: “era ed è una persona sicura di sé, generosa. Mi ha insegnato a dire “Io voglio”. Mi diceva “Puoi arrivare dove vuoi”.