La stoccata di Francesca Pascale a Giorgia Meloni | Con le sue faccende private capirà che la famiglia è in evoluzione

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 26 agosto 2024) LadiBordata di: l’ex compagna di Silvio Berlusconi, infatti, ha commentato le vicendedella premier, dalla rottura con Andrea Giambruno alla separazione della sorella Arianna con Francesco Lollobrigida, non lesinando una critica alla presidente del Consiglio in materia di diritti. Intervistata da La Stampa,ha dichiarato: “A mein qualche chiave piace pure, ma non riesco a votarla. Il problema è che si dice cristiana, donna e madre, ma invia messaggi punitivi rispetto a ogni diversità, non sostiene le altre donne, giudica e punta il dito”. “Mi auguro che capisca ad esempio che le nostre piazze del Pride servono a rivendicare la libertà di tutti. E che, con le sue, si renda conto che latradizionale è in continua