La famiglia Verzeni e Sergio Ruocco insieme nella stessa casa e uniti contro i sospetti | È come un figlio non può aver ucciso Sharon

(Di lunedì 26 agosto 2024) Bottanuco (Bergamo) – Un abbraccio immediato, prolungato, senza cedimenti, tanto forte da resistere anche a sussurri, spifferi, illazioni. È l’abbraccio in cui i genitori dihanno stretto, compagno della figlia assassinata. All’indomani della morte di, dopo che era stata messo sotto sequestro l’appartamento di via Merelli a Terno d’Isola, che per tre anni aveva visto la sua convivenza con la fidanzata, l’idraulico 37enne non si è trasferito a Seriate, dove vivono i genitori separati e i due fratelli. È stato subito accolto dai genitori dia Bottanuco. Si è instaurato così un ménage familiare singolare e nello stesso tempo intenso:si trova a vivere con i genitori della compagna un rapporto quasi filiale. Il dolore di: “Mi manca”.