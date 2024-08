Incidente a Ferrara | colto da malore in auto muore un imprenditore Salve moglie e due figlie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024), 26 agosto 2024 –probabilmente da un, mentre è alla guida della Bmw con a bordo lae ledi 14 e 17 anni, perde il controllo dell’ed esce fuori strada. La vittima dell’ennesimostradale di ieri alle 11,30 è Giancarlo Baruffaldi,di 49 anni residente a Occhiobello. Sono rimaste ferite lae le due. Una domenica che doveva essere una spensierata gita al mare è finita in tragedia. Una profonda commozione ed incredulità per tutta la comunità di Occhiobello, dove risiedeva la famiglia da diversi anni. L’si è verificato sulla Sp545 tra Codigoro e Volano, all’altezza di Pomposa. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine ,la Bmw di Baruffaldi si stava dirigendo verso i lidi, quando in prossimità dell’incrocio con la statale Romea ha sbandato improvvisamente invadendo la corsia opposta.