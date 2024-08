Halley Thunder c’è lo spirito giusto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Al via la preparazione dellaper il suo quarto anno consecutivo in A2 femminile. Il presidente Euro Gatti, in fase di presentazione nella sede della fondazione "Il Vallato", a Matelica, ha detto che l’obiettivo stagionale è "di continuare con i progressi che la squadra e la società hanno compiuto anno dopo anno", mentre l’imprenditore Giovanni Ciccolini, titolare diInformatica, ha salutato il gruppo con soddisfazione perché "è palpabile l’entusiasmo che si respira". Poi, a proposito del nuovo palasport in costruzione (proprio grazie all’investimento della sua azienda), Ciccolini ha auspicato che possa essere pronto in primavera per "poterci giocare qualche partita prima della fine del campionato". Alla presentazione c’erano anche il sindaco di Matelica, Denis Cingolani, e l’assessore Graziano Falzetti.