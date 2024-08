Grinta e carattere è uno Spezia che piace Le mosse di D’Angelo decisive nella vittoria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Quanto è facile cambiare opinione? Spesso è questione di risultati. Senza quei due episodi che, nel secondo tempo, hanno permesso allodi ribaltare la gara col Frosinone, i commenti sull’attualità avrebbe avuto un altro tono. Una gara ‘da Picco’ e letattiche dihanno mutato un andamento ormai scritto, ma non sono state poi moltissime le occasioni create dalle Aquileripresa. Squadra ben organizzata il Frosinone, che ha saputo imbrigliare le fasce e anche Elia, con grandi doti di dribbling, è dovuto passare spesso dall’appoggio a Bandinelli per superare la diga. Sicuramente buona la sua gara, ma da un esterno delle sue qualità, ci aspettiamo un ulteriore salto in avanti. Da trovare, ancora, vista la prova non eccellente di Vignali, il collega dell’altra fascia (dopo la prova insufficiente di Aurelio a Pisa).