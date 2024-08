F1 GP Italia 2024 | programma orari tv streaming Calendario 30 agosto-1 settembre a Monza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) Dal 30al 1°il Circus della F1 sarà aper l’atteso 15° appuntamento del Mondiale. Nel Tempio della velocità piloti e team si ritroveranno dopo essersi messi alle spalle il week end a Zandvoort. McLaren ha fatto la voce grossa con il successo in solitaria del britannico Lando Norris, a precedere il campione del mondo in carica, Max Verstappen (Red Bull), e il monegasco Charles Leclerc con la Ferrari. La Rossa introdurrà un pacchetto aerodinamico nuovo per il fine-settimana di casa. Si vuol fare bene nel round di casa e a Maranello si spera che gli upgrade possano funzionare per dare quel qualcosa in più a Leclerc e a Carlos Sainz, desiderosi di essere protagonisti davanti ai tifosini.