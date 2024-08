Cosa si mangia a una convention politica americana

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 26 agosto 2024) «Possiamo dire che i democratici, riuniti allache ha sancito la candidatura di Kamala Harris con il suo vice Tim Walz, avevano altro cui pensare che nutrire i giornalisti», parola di Marina Catucci, corrispondente dagli Stati Uniti (New York) per Il Manifesto, una che oramai di elezioni Usa, e relativene ha raccontate diverse. A quanto si legge, però, un trattamento diverso sarebbe stato riservato agli influencer, la grande novità del 2024, con saletta riservata e abbondanza di buffet, ma non avendo in rubrica nessuno di loro non abbiamo potuto verificare. Sicuramente non è stata una trasferta dal valore enogastronomico, non lo sono mai queste dedicate alla. Insomma Gianni Mura, Roberto Perrone e Paolo Marchi, quando faceva il giornalista, si sarebbero tenuti ben alla larga, ma lanon è mai stata tra le loro passioni professionali.