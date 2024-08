Ciclismo Vettel partecipa in incognito a una gara di mountain bike

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Roma, 26 agosto 2024 - Il legame tra le due ruote della bici e le quattro delle monoposto di Formula 1 è forte: basti pensare a Valtteri Bottas che, al debutto nella disciplina, si è subito qualificato ai Mondiali di gravel in programma a inizio ottobre. Dalla bici per lo sterrato a quella dalle ruote grasse, che nei giorni scorsi, per la precisione alla Swiss Epic, ha visto lazione di Sebastian. Tra l'altro sotto falso nome. I dettagli Il tedesco, quattro volte campione iridato di F1, ha preso parte alla più importante corsa a tappe dedicata allacon il nome di Seb Sprater: un mix tra il proprio nomignolo e il cognome della moglie Hanna. Grazie all'arma dell'ha concluso in 5 giorni la, costituita da 340 km da affrontare e da più di 11.