Cattivissimo Me 4 vince il Box Office ITALIA e supera i 6 milioni

(Di lunedì 26 agosto 2024)Me 4 ha vinto a mani basse il penultimo Boxdel mese di agosto, ed ora viaggia ben oltre i 6. In un weekend caratterizzato dal bel tempo, e quindi con glini “quasi” distratti dalla coda del’estate 2024, il botteghino nazionale ha segnato un incasso complessivo ottimo di 6,4di euro, con un calo del 32,5% rispetto allo stesso weekend dello scorso anno (9,55); c’è da dire che il solo Oppenheimer nel 2023 incassava la bellezza di 6,89. Come anticipato, la prima posizione del Boxè andata aMe 4, il cui incasso nei quattro giorni è stato 3,7di euro. Prendendo in considerazione il mercoledì, ma anche le anteprime di inizio agosto, l’incasso totale sale a quota 6,3