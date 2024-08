Caldo record e vento scoppia incendio e lambisce le case

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 26 agosto 2024 – Unsi è sviluppato nei pressi di un casolare a San Pietro a Canonico (sotto il complesso scolastico ‘Bacci’), poco dopo le 13 di ieri e in pochi minuti, le fiamme si sono propagate per buona parte del campo, sconfinando in quello vicino, fino ad arrivare a un soffio dalle abitazioni e dalla palestra comunale. Sono stati momenti concitati quelli di ieri, quando è scattato l’allarme per la grossa colonna di fumo che si era levata in mezzo alla campagna. Subito allertati, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Fermo che hanno avuto un bel da fare a spegnere le fiamme che, complice ilche soffiava in quel momento e il terreno pieno di stoppie, si erano propagate con grande facilità.