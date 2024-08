Bao Publishing presenta IL CAPANNO DI ASH

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 26 agosto 2024) Jen Wang, autrice bestseller del New York Times e amatissima in Italia per il suo Il principe e la sarta, torna in libreria con una nuova storia, emozionante e commovente. Il racconto che l’adolescente Ash affida al suo diario, sperimentando la sopravvivenza isolandosi da tutto e tutti in uncostruito dal nonno nella California selvaggia, un percorso di ricerca di sé e della propria felicità che cambierà la sua vita. “Straziante e potente, Ildi Ash mi ha risucchiato e non ho potuto fermarmi finché non sono arrivata alla fine.”– Tillie Walden BAOè orgogliosa di annunciare l’uscita di Ildi Ash di Jen Wang. L’adolescenza per Ash è un periodo molto difficile.