ANNALY è fuori dal 30 agosto con SCIVOLI VIA

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il nuovo singolo divia” sarà disponibile da venerdì 302024 su tutte le piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica. Andiamo a saperne di più.dal 30via” diDal 302024 sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “via”, il nuovo singolo di. Cosa descrive “via” di? “via” è un brano dal beat incalzante che racconta il tumulto interiore. Come pure l’intimo dialogo con se stessi vissuto da chi cerca di lasciare andare una storia pericolosa, ma si accorge di tutto il disordine che questa ha lasciato, della difficoltà di dimenticare e della disperata ricerca di leggerezza.