‘And Just Like That 3’ | Kim Cattrall tornerà nella serie?

(Di lunedì 26 agosto 2024) “And” è pronto a tornare. Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) saranno nuovamente protagoniste degli episodi della terza stagione, dopo la conferma avvenuta l’estate scorsa. Nell’ultima puntata andata in onda, abbiamo anche assistito al tanto atteso e chiacchierato cameo di Kimnei panni dell’indimenticabile Samantha Jones. Maancheterza stagione? Anticipazioni su3’ (e lo sperato ritorno di Samantha Jones) Il pubblico è rimasto legato alle protagoniste di “Sex and the city” e sta seguendo le nuove avventure. Carrie sembra avere un'altra possibilità con Aidan Shaw (John Corbett), Miranda continuerà a esplorare la sua sessualità, senza Che Diaz (Sara Ramirez), e Charlotte sta cercando di espandersi oltre i confini della maternità.