Zielinski slitta il debutto con l’Inter | nuova occasione a San Siro?

(Di domenica 25 agosto 2024) Per Piotrancora ilcon la maglia del. Assente contro il Genoa per infortunio, il polacco non è sceso in campo nel 2-0 contro il Lecce. Da capire se la sua prima in nerazzurro possa arrivare già contro l’Atalanta.TO – Nienteper Piotr, uno dei nuovi acquisti dele giocatore attesissimo dai tifosi. La sensazione era che, dopo la sua assenza per infortunio nella prima gara stagionale, contro il Genoa, potesse scendere in campo per uno spezzone di partita contro il Lecce. Purtroppo, però, questo non è accaduto. D’altronde, si sa, i cambi a disposizione degli allenatori sono solo cinque e Simone Inzaghi non fa eccezione. Il tecnico ha preferito cambiare sugli esterni e, a centrocampo, mandare in campo lo scalpitante Davide Frattesi, oltre a Kristjan Asllani per dare respiro ad Hakan Calhanoglu.