Torino 10mila tifosi in corteo contro Cairo | Vattene Da cosa nasce la contestazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Davanti allo stadio Grandein segno di protesta. Nuovi innesti, ma con l’ennesimo pezzo pregiato che saluta.granata si sono riuniti per unil presidente del club Urbano. Gli acquisti non sono mancati, ma la colpa è un’altra: ennesima sessione di calciomercato in cui i migliori se ne vanno. L’ultimo in ordine cronologico, Raoul Bellanova che vestirà la maglia dell’Atalanta. E così, a pochi minuti dalla partita di campionato – valida per la seconda giornata di Serie A – propriola Dea, numerosi supporter hanno organizzato una manifestazioneil presidente. E gli striscioni sono inequivocabili: “!”. Fuori dal centro sportivo Filadelfia – punto di ritrovo – gli ultras hanno appeso uno stricione che recita: “Ambizioni di un certo livello? Da 19 anni il solito ritornello. Noi non siamo in vendita“.