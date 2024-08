Tennis l’amarezza di Naldi | I media distruggono la mia reputazione Fa male non far più parte dello staff di Sinner

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Un errore costato caro. Giacomoè finito al centro dell’attenzione dopo quanto è accaduto nel caso di positività al Clostebol di Jannik, valutato come assunzione involontaria dalIntegrity Agency (Itia). Il n.1 del mondo è stato giudicato “innocente”, secondo l’iter procedurale, in attesa anche di quanto potrebbe fare la WADA, ricorrendo al TAS.è un po’ il responsabile di questa faccenda molto spiacevole per il clan. Stando a quanto presentato dagli avvocati di Jannik, il fisioterapista, feritosi al mignolo della mano, si era curato con il Trofodermin, uno spray da banco che in Italia non necessita di prescrizione medica. Umberto Ferrara, il preparatore atletico di Jannik, aveva acquistato il farmaco il 12 febbraio scorso presso la farmacia ‘SS Trinità’ di Bologna. Il 3 marzo il fisioterapista si era ferito.