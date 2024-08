Schianto contro un semaforo Riccardo muore a soli 22 anni…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 25 agosto 2024) San Prospero (Parma) – Tragedia sulle strade dell’Emilia-Romagna. Un giovane di 22 anni,Fanti, residente in provincia di Reggio Emilia, ha perso la vita nelle prime ore della mattina in un incidente stradale avvenuto sulla via Emilia a San Prospero, nel Parmense. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto di grossa cilindrata guidata da Fanti ha sbandato a forte velocità finendo sul marciapiede e schiantandosi violentementeun. L’incidente, che si è verificato mentre il veicolo percorreva la statale in direzione Sant’Ilario d’Enza, non ha coinvolto altri veicoli. Il giovane, secondo quanto riferito dai soccorritori intervenuti sul posto, sarebbe morto sul colpo a causa del forte impatto. Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo, la via Emilia è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, causando disagi alla circolazione.