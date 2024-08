Problema erba alta sulle strade | Il mancato decespugliamento è un rischio la sicurezza stradale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Dalla Val di Forfora continuano ad arrivare segnalazioni di difficoltà legate alle condizioni delleprovinciali che la percorrono. Filippo Dibari vive a Firenze, ma frequenta molto i paesi della valle; per questo ha scritto una lettera aperta, indirizzata al responsabile dell’ufficio manutenzione, servizio viabilità, della Provincia di Pistoia. Ildelle banchine, sostiene, mette "a seriola. Gli automobilisti viaggiano usando il centro della carreggiata, già di per sé molto stretta. Questo incrementa notevolmente la probabilità di incidenti stradali causati da veicoli provenienti dalla direzione opposta". Dibari considera che nel tentativo di evitare collisioni ildi uscire di strada e cadere in un dirupo aumenta, senza considerare i danni causati alle auto dai rami e dagli sterpi presenti.