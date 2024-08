Notte Bianca a Lucca Cesca Moruga e le stelle

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Va avanti il conto alla rovescia per ladi, che sabato 31 agosto torna con l’edizione numero 11. L’evento, organizzato da Confcommercio in collaborazione con il Comune e il patrocinio e il contributo di Prefettura, Provincia, Camera di Commercio, Castagneto Banca 1910, Associazionesenzabarriere, A. Bi. Lis, Associazione, Ente nazionale Sordi,Plus, Enegan, Ego Wellness e Nuova Comauto, saluta con piacere la presenza del comico lucchese Matteo, ormai amico consolidato della, dal tardo pomeriggio, sarà in giro per il centro con due cameramen per dar vita a “C’èin città”, una serie di divertenti improvvisazioni con il pubblico a passeggio per vie e piazze.