Liga 2024 2025 vince l’Atletico Madrid | Griezmann e Llorente piegano il Girona

(Di domenica 25 agosto 2024) Prima vittoria stagionale per, che nella seconda giornata dellabatte 3-0 ildavanti al pubblico del Wanda Metropolitano. Una prestazione solida quella dei Colchoneros di Diego Simeone, che concedono qualche occasione di troppo ai catalani per rientrare in partita ma nel finale riescono a gestire senza particolari patemi.si fa vedere già nei primi minuti, con Samuel Lino che chiama Gazzaniga all’intervento. Ilfatica a rendersi pericoloso ma alla mezz’ora risponde con il colpo di testa di Blind, che impegna Oblak. Serve un episodio per spezzare l’equilibrio e puntualmente arriva al 39?: punizione dal limite per, sul pallone vache opta per il mancino rasoterra. Una sceltante, la barriera e un non irreprensibile Gazzaniga sono battuti ed è 1-0 per gli uomini di Simeone.