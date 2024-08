La risposta del Napoli dopo Verona…Conte in conferenza…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 25 agosto 2024) Il 3-0 dela Bologna: di seguito le parole di Antonio Conte nella sala stampa del Maradona. “Oggi avevamo una grande responsabilità, quella di dare una grandeil secondo tempo di Verona. Avevo chiesto grande compattezza ai nostri tifosi, non avevo dubbi: il tifoso napoltano conserverà sempre l’amore viscerale per questi colori. Noi dovevamo dare comunque un segnale al di là di tutte le situazioni. Non avevo dubbi, questi ragazzi sono ragazzi per bene”. I giocatori del“Li vedo lavorare, posso avere il controlo della loro testa e avevo risposte importante. Sono tre punti che sono l’inizio del nostro percorso, i miei primi tre punti da allenatore delal Maradona. Mi sono emozionato, ci tenevo tantissimo. E’ un punto di partenza, sappiamo che dobbiamo fare un percorso.