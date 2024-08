Il corteo fino in chiesa Palloncini bianchi e le note di una favola dedicata alla piccola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Undi grandi e piccini, foltissimo, con le musiche scelte per ricordare una bambina amata da tutta la comunità. Una scia di persone, moltissime, ha scortato l’arrivo dellabara nelladella Fontenuova, nella piazza centrale di Monsummano, dove ieri mattina si è celebrato il funerale di Rosa Adele Mennitto, la bimba di 8 anni, morta giovedì mattina in seguito a una crisi respiratoria. Accanto al babbo Luca emamma Angela, al fratellino Matteo,zia Pina e a tutti i parenti, non mancava nessuno: c’era l’intera scuola della primaria Martini del comprensivo Caponnetto di Monsummano, la preside Delia Dami, gli insegnanti, ma anche i tanti compagni di scuola della bimba e del fratellino Matteo.