Il calendario intimo della Repubblica di Maurizio Maggiani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), 25 agosto 2024 - Giornata conclusivamostra fotografica “Narciso Meccanico. Una fotografia per specchiarsi nel mondo 1971-2023” dell’autore, allestita in sala "Luigi Suffredini" e in via Fulvio Testi, nel centro storico di Castelnuovo, dallo scorso 19 luglio, segnata dall’incontro dell’autore con la direttrice di Qn, La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno, Agnese Pini., Pini e Tagliasacchi a Castelnuovo G. Il dialogo, introdotto dal sindaco di Castelnuovo di Garfagnana Andrea Tagliasacchi e incentrato sui temi trattati nel nuovo libro dello scrittore e giornalista, edito da Feltrinelli, “La memoria e la lotta.