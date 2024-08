Guerra cresceHezbollah incolpa Israele

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 25 agosto 2024) 17.46 "e non Hezbollah è responsabile della escalation". Così il leader del gruppo libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah,su una Tv vicina al gruppo sciita dopo la rappresaglia per l'uccisione del capo di Hezbollah, Fuad Shukr. "L'aggressione del nemico israeliano a Beirut ha superato le linee rosse,uccidendo anche donne e bambini", ha detto. Abbiamo "reagito in ritardo anche per via dei negoziati per la pace a Gaza. Non colpiremo i civili, ma solo siti militari vicino a Tel Aviv. E' la prima volta che lanciamo droni dalla Bekaa".