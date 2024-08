Gonzalez e Conceiçao la Juve ora ha fretta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024)ntus e Napoli agitano gli ultimi giorni del mercato piazzando colpi pesanti. I bianconeri hanno deciso di chiudere le trattative per due giocatori che fanno sicuramente crescere il livello tecnico della rosa di Thiago Motta: trovato l‘accordo con la Fiorentina per Nico, sulla base di una cifra che si aggira sui 38 milioni di euro, suddivisi in 32-33 milioni di euro (8 milioni di prestito oneroso, 25 di obbligo di riscatto) più 5 di bonus pagabili in più esercizi. Per l‘argentino è pronto un contratto quinquennale. Sulla tratta inversa potrebbe viaggiare Filip Kostic, che potrebbe finire in viola, ma a questo punto le due trattative sono slegate. Laha raggiunto l’intesa anche con il Porto per Francisco, figlio d’arte, che arriverà in prestito secco per 7 milioni di euro, nei quali sarà compreso anche lo stipendio del calciatore, più 2 milioni di bonus.