Formazioni confermate con l’arrivo di Konate per i Reds

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 25 agosto 2024) 2024-08-25 16:43:32 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Questo pomeriggio il Liverpool accoglie il Brentford nel Merseyside nella prima partita di Premier League di Arne Slot ad Anfield. Ihanno aperto la loro stagione lo scorso fine settimana con una vittoria per 2-0 sul neopromosso Ipswich Town, grazie alle reti di Diogo Jota e Mohamed Salah. Anche il Brentford ha ottenuto tre punti nel primo weekend della nuova stagione, sconfiggendo il Crystal Palace nel derby di Londra. Bryan Mbeumo ha dato il vantaggio ai Bees solo per un autogol di Ethan Pinnock che ha annullato il loro vantaggio. Yoane Wissa ha segnato il gol della vittoria a 14 minuti dalla fine. Solo per nuovi clienti. Scommetti 10 £* e ricevi 30 £* in scommesse gratuite.