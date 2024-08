Federica Sciarelli e i no detti a due colleghe | Stavo per svenire

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 25 agosto 2024) Dal 2004conduce con successo Chi L’Ha Visto e da allora è diventata un volto amatissimo di Rai Tre. Nonostante la grande popolarità e l’affetto per il pubblico, la conduttrice non ama parlare della sua vita privata e non partecipa ad altri programmi, questo non vuol dire che non abbia ricevuto delle proposte in questo senso. In un’intervista rilasciata ieri al Corriere della Sera, la giornalista ha ammesso che Milly Carlucci le ha chiesto di partecipare a Ballando con le Stelle, ma ha anche aggiunto che lei ha rifiutato perché il ballo e le dinamiche dello show di Rai Uno avrebbero cozzato con quello che è il suo lavoro. C’è stata però una proposta che ha spiazzato ancora di piùed è quella che le ha fatto Monica Setta. La presentatrice Rai infatti ha chiesto alla collega di andare a Storie di Donne al Bivio per parlare dei suoi amori.