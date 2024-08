Elezioni Figc e ricorso Fano tutto il 2 settembre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Chiusa con una seduta ieri mattina la prima settimana di preparazione delCalcio con mister Cornacchini che ha concesso ai ragazzi un giorno e mezzo di riposo dopo le prime fatiche sotto il sole ferragostano. Prima del rompete le righe, il tecnico ha fatto disputare al gruppo la prima partitella a ranghi misti. Difficile pensare di poter programmare amichevoli in questo momento con altre squadre finché non si conosce la categoria, per cui è probabile che si andrà avanti così almeno fino al 2quando è in programma davanti al Tribunale federale ildella Jesina contro l’iscrizione dell’Alma Juventus in Eccellenza, il cui esito potrebbe rappresentare una "chiave" per aprire il discorso sull’inserimento delCalcio in una qualsiasi categoria dilettanti.