Conte gli porta via anche l' argenteria | Di Maio svela cosa accadrà a Grillo

(Di domenica 25 agosto 2024) Gigino torna a far sentire la sua voce. "Beppepotrebbe fermare il prossimo voto sulla regola del doppio mandato e sulla modifica del simbolo del Movimento 5 Stelle ma non lo farà perché ha perso il suo coraggio: e il rischio, per il comico genovese, è che Giuseppegli tolga tutto, compreso il ricco contratto di consulenza da 300mila euro l'anno". Mentre si infiamma la diatriba tra il presidente e il garante del Movimento 5 Stelle, l'ex capo politico pentastellato Luigi Di- interpellato telefonicamente dall'Adnkronos mentre è in partenza per l'Arabia Saudita - interviene per dire la sua sullo scontro ai vertici del M5S che rischia di compromettere il nuovo percorso costituente avviato da: "Rispondo volentieri, perché sono giorni che alcuni esponenti del Movimento continuano a citarmi sui giornali".