Attacco preventivo Israele ha schierato 100 caccia contro Hezbollah

(Di domenica 25 agosto 2024) Tensione alle stelle tra. Le forze di Tel Aviv hanno lanciato una serie di attacchi aerei in Libano prendendo di mira obiettivi appartenenti all'organizzazione terroristica. Una mossa preventiva, questa, decisa in seguito alla scoperta dei piani del gruppo filo-iraniano per una massiccia rappresaglia. Sono stati impiegati circa 100dell'Aeronautica militare, sotto la direzione del Comando nord e della Divisione di intelligence. Lo hanno reso noto su X le Forze di difesa di(Idf), spiegando che nel raid sono stati distrutti migliaia di lanciatori puntati verso lo Stato ebraico, sia verso il nord che verso l'area centrale. L'operazione israeliana è stata condotta a seguito delle informazioni dell'intelligence secondo cuiera pronto a lanciare unsu larga scalalo Stato ebraico alle 5 del mattino, ora locale.