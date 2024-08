Andrea Kimi Antonelli festa dei 18 anni al circuito del Mugello per la promessa della Formula 1

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Scarperia (Firenze), 25 agosto 2024 – Una confezione di pasticceria mignon, le candeline per festeggiare i 18e una penna come regalo. Nel giorno del suo compleanno, giovanedel motorsport, attualmente in2 e quasi certo futuro pilota di1 nel team Mercedes, ha ricevuto con sorpresa la visita all’autodromo del, dove sono in svolgimento le gare dei campionati italiani di auto, di due suoi fan, Marco e Mattia, che si sono presentati nella sua hospitality con una confezione di pasticcini, le candeline e soprattutto una penna, donata dai due ragazzi come augurio di una lunga e felice carriera nella massima serie, necessaria per firmare nei prossimi giorni il nuovo contratto che dovrebbe legare il pilota bolognese con la casa di Stoccarda (con la quale ha comunque già un legame che dura da ben 5).