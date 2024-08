Air Force One occhio alla americanata nel finale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) AIRONE Rete 4 ore 21.25 con Harrison Ford, Gary Oldman e Glenn Close. Regia di Wolfgang Petersen. Produzione USA 1997. Durata: 2 ore LA TRAMA L'AirOne è l'aereo su cui viaggiano i presidenti USA. Durante un viaggio Mosca- Washington l'Airè dirottato da una banda di terroristi che minaccia di uccidere il presidente e la famiglia se un loro capo non verrà liberato. Il presidente però è un duro. Si nasconde all'interno dell'aereo e non si fa catturare. Riesce a resistere fino all'arrivo dei soccorsi da Washington. Poi affronta il capo dei terroristi. PERCHE' VEDERLO Perché Wolfgang Petersen ("Nel centro del mirino" "La tempesta perfetta") è un regista che la suspense la sa giostrare come pochi. Esagera un pò nel(con quel passaggio da un aereo all'altro decisamente inverosimile)