Aereo contro terrapieno Feriti pilota e passeggero Terzo incidente in due mesi

(Di domenica 25 agosto 2024) Poteva essere un’altra tragedia. La terza nel giro di poco più di due, la seconda in neanche 48 ore. Due uomini, di 49 e 65 anni, sono rimastinello sdell’ultraleggero su cui viaggiavano con ila lato di una strada. L’è avvenuto ieri mattina, intorno alle 9, in un campo adiacente all’aviosuperficie Castelvieto di Montemelino, nel comune di Magione. Lo schianto segue di poche ore quello in cui hanno perso la vita due abbruzzesi e che si è verificato giovedì mattina a Terni. Ma il 17 giugno scorso un altro velivolo era precipitato improvvisamente al suolo schiantandosi nel territorio del comune di Corciano, tra San Mariano e Solomeo, provocando la morte dei due perugini.