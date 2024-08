A un passo dall’escalation tra Israele e Hezbollah

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 25 agosto 2024) Gli aerei da caccia dell'aeronautica militare israeliana stanno attualmente bombardando obiettivi legati all'organizzazione terroristica, che rappresenta una minaccia imminente e significativa per la popolazione dello Stato di, ha dichiarato nelle prime ore di domenica il portavoce delle IDF, Daniel Hagari. Secondo le informazioni disponibili,stava pianificando di lanciare circa 6.000 razzi e missili contro, quando le forze armate israeliane hanno avviato un attacco preventivo. A seguito degli attacchi, e in conformità con la valutazione della situazione da parte del Comando del Fronte Interno delle IDF, saranno emesse linee guida per la sicurezza della popolazione in alcune aree di