Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 16:30 (Di sabato 24 agosto 2024) Viabilità DEL 24 AGOSTO 2024 ORE 16.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-Roma RISOLTO L’INCIDENTE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO, CODE RESIDUE IN DIREZIONE FIRENZE CI SPOSTIAMO SULLA Roma-TERAMO, ANCHE QUI INCIDENTE RISOLTO, TRA IL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE E SETTECAMINI, IN DIREZIONE TERAMO, NON CI SONO STATE RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO A Roma LA MANIFESTAZIONE CON CORTEO IN CENTRO CON PARTENZA E ARRIVO DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA A LARGO CORRADO RICCI, PERCORRE VIA DELLE TERME DI DIOCLEZIANO, VIA AMENDOLA E VIA CAVOUR. DALLE 18.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 15:30 - VIABILITÀ DEL 24 AGOSTO 2024 ORE 15. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA AL MOMENTO SONO DUE I CHILOMETRI DI CODA TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO, IN DIREZIONE FIRENZE ALTRO INCIDENTE SULLA ROMA-TERAMO TRA IL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE E SETTECAMINI, IN DIREZIONE TERAMO, AL MOMENT NON CI SONO RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO METRO A ULTIMI DUE GIORNI, OGGI E DOMANI, SABATO 24 E DOMENICA 25 AGOSTO DI BUS SOSTITUTIVI TRA TERMINI E BATTISTINI DA LUNEDÌ IL SERVIZIO TORNA REGOLARE DA LUNEDÌ I LAVORI PROSEGUIRANNO DURANTE LO STOP SERALE, DUNQUE, DALLE ORE 21. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 13:30 - RICORDIAMO CHE FINO ALLE 16:00 È IN VIGORE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA ANCORA L’A1 FIRENZE-ROMA, A CAUSA DI UN INCENDIO PEMANGONO CODE DI 5 KM TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO VERSO FIRENZE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 12:30 - CIRCOLAZIONE PARTICOLARMENTE INTENSA NEL CENTRO ABITATO DI FORMIA, LE CODE STANNO INTERESSANDO DIVERSE STRADE CITTADINE, E SULLA FLACCA DOVE SI PROCEDE INCOLONNATI TRA RIO CLARO E SPERLONGA IN DIREZIONE GAETA. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO Servizio fornito da Astral. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO IN CORSO I LAVORI DI RINNOVO INTEGRALE DEI BINARI; FINO A DOMANI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma